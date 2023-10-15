ЦСКА — «Парма»: счет матча 77:76, обзор голов

Только что завершилась встреча Единой лиги ВТБ междуи пермской. Победу одержали армейцы со счетом 77:76 (14:19, 29:16, 13:21, 21:20).

Первая четверть осталась за гостями, но затем ЦСКА включился на полную и ушел на перерыв ведя с разницей +8 очков.

Третья четверть осталась за пермяками, которые смогли сравнять счет к началу четвертой 10-ти минутки. «Парма» мощно стартовала и в заключительной четверти и вела практически до последних минут. Но ЦСКА устроил мощный финишный спурт и вырвал победу с разницей в одно очко — 77:76.

Самым результативным в составе «Пармы» стал Би Джей Джонсон, набравший 33 очка. У ЦСКА больше всего очков на счету Каспера Уэйра (23).