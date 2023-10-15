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    • ЦСКА вырвал победу у «Пармы» в концовке матча
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    ЦСКА вырвал победу у «Пармы» в концовке матча

    ЦСКА — «Парма»: счет матча 77:76, обзор голов

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Парма
    Только что завершилась встреча Единой лиги ВТБ между ЦСКА и пермской «Пармой». Победу одержали армейцы со счетом 77:76 (14:19, 29:16, 13:21, 21:20).

    Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр
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    Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр

    Первая четверть осталась за гостями, но затем ЦСКА включился на полную и ушел на перерыв ведя с разницей +8 очков.

    Третья четверть осталась за пермяками, которые смогли сравнять счет к началу четвертой 10-ти минутки. «Парма» мощно стартовала и в заключительной четверти и вела практически до последних минут. Но ЦСКА устроил мощный финишный спурт и вырвал победу с разницей в одно очко — 77:76.

    Самым результативным в составе «Пармы» стал Би Джей Джонсон, набравший 33 очка. У ЦСКА больше всего очков на счету Каспера Уэйра (23).

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