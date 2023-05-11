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    Секулич: В концовке мы допустили несколько ошибок, что вылилось в поражение

    Баскетбол Лига ВТБ УНИКС Локомотив-Кубань
    Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение от УНИКСа (81:82) в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

    Единая лига ВТБ
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    Единая лига ВТБ

    «Очень большой проблемой для нас стал медленный старт. УНИКС начал очень агрессивно и сильно оторвался в счете. Мы долго не могли дать адекватный ответ, но в итоге все-таки нашли в себе силы, чтобы вернуться. К сожалению, в концовке мы допустили несколько ошибок, что вылилось в поражение.

    Мы внесли в свою игру хорошие изменения по сравнению с предыдущим матчем, но до финальной сирены не смогли сохранить нужный уровень концентрации. Решающий бросок мы доверили Джейлену Барфорду, но УНИКС отыграл очень агрессивно в этом эпизоде, и поставить Джейлену хороший заслон не получилось. В итоге он получил мяч слишком высоко. Пришлось импровизировать — увы, к успеху это не привело.

    Хочу высказать слова поддержки Окаро Уайту. Надеюсь, он восстановится к следующему матчу. Он сегодня потерял сразу 4 зуба — я раньше такого не видел в баскетболе», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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    • Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу УНИКСа. Следующий матч команды проведут 13 мая. Он состоится также в Краснодаре и начнётся в 14:00 мск.

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