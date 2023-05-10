«Денвер» переиграл «Финикс», «Бостон» уступил «Филадельфии»

на своей площадке обыгралв пятом матче серии второго раунда плей‑офф НБА со счетом 118:102 (35:24, 17:25, 39:25, 27:28).

Главным героем матча стал лидер победителей Никола Йокич, у которого в активе трипл-дабл — 29 очков, 13 подборов и 12 передач. У гостей Девин Букер набрал 28 очков, у Кевина Дюранта дабл-дабл — 26 очков и 11 подборов.

«Денвер» в серии до четырех побед ведет со счетом 3–2. Шестой матч противостояния запланирован на 12 мая.

«Филадельфия» выиграла у «Бостона» — 115:103 (33:26, 25:23, 30:23, 27:31).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум, оформивший дабл-дабл (36 очков, 10 подборов).

Лидер «Севенти Сиксерс» и МВП сезона НБА Джоэл Эмбиид набрал 33 очка.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Филадельфии». Следующий матч должен пройти 12 мая.