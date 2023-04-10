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    Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Лос-Анджелес Лейкерс Миннесота Тимбервулвз Оклахома-Сити Тандер Мемфис Гриззлиз Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс Милуоки Бакс Майами Хит Атланта Хоукс Торонто Рэпторс Чикаго Буллз Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Нью-Йорк Никс Филадельфия Сиксерс Бруклин Нетс
    В НБА завершился регулярный чемпионат сезона, по итогам которого сформировались пары стадии плей-офф.

    Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА
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    Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА

    На Востоке в плей-офф между собой сыграют:

    «Филадельфия» (3) — Бруклин« (6);

    "Кливленд" (4) — "Нью-Йорк" (5);

    "Бостон" (2) — Майами» (7) / «Атланта» (8);

    «Милуоки» (1) — «Майами» (7) / «Атланта» (8) / «Торонто» (9) / «Чикаго» (10).

    На Западе:

    «Финикс» (4) — «Клипперс» (5);

    «Сакраменто» (3) — «Голден Стэйт» (6);

    «Мемфис» (2) — «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8);

    «Денвер» (1) — «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8) / «Нью Орлеан» (9) / «Оклахома» (10).

    Плей-офф НБА стартует 15 апреля. 11-14 апреля пройдут матчи плей-ин. Действующим чемпионом лиги является «Голден Стэйт».

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