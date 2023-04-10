Определились все пары плей-офф и плей-ин НБА Фото: globallookpress.com
На Востоке в плей-офф между собой сыграют:
«Филадельфия» (3) — Бруклин« (6);
"Кливленд" (4) — "Нью-Йорк" (5);
"Бостон" (2) — Майами» (7) / «Атланта» (8);
«Милуоки» (1) — «Майами» (7) / «Атланта» (8) / «Торонто» (9) / «Чикаго» (10).
На Западе:
«Финикс» (4) — «Клипперс» (5);
«Сакраменто» (3) — «Голден Стэйт» (6);
«Мемфис» (2) — «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8);
«Денвер» (1) — «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8) / «Нью Орлеан» (9) / «Оклахома» (10).
Плей-офф НБА стартует 15 апреля. 11-14 апреля пройдут матчи плей-ин. Действующим чемпионом лиги является «Голден Стэйт».