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    «Денвер» победил «Филадельфию», «Юта» проиграла «Финиксу»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Филадельфия Сиксерс Лос-Анджелес Клипперс Чикаго Буллз Портленд Трэйл Блэйзерс Сакраменто Кингз Миннесота Тимбервулвз Юта Джаз Финикс Санз Нью-Йорк Никс Хьюстон Рокетс Индиана Пэйсерс Даллас Маверикс Детройт Пистонс Милуоки Бакс
    «Денвер» на своей площадке победил «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 116:111 (25:18, 36:39, 30:20, 25:34).

    Николо Йокич
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    Николо Йокич

    Сербский центровой Николо Йокич заработал трипл-дабл — 25 очков, 17 подборов, 12 передач. Защитник гостей Тайриз Макси набрал 29 очков.

    В матче не приняли участие лидеры «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден.

    «Наггетс» лидируют в таблице Западной конференции, «Сиксерс» идут третьими на Востоке.

    «Юта» на своем паркете проиграла «Финиксу» со счетом 103:117 (26:37, 26:20, 29:27, 22:33).

    Самым результативным игроком хозяев стал Лаури Маркканен, он набрал 25 очков. У гостей отличился Девин Букер, в активе которого 24 балла.

    В Западной конференции «Юта» идет на 12-м месте, «Финикс» располагается на четвертом месте.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Милуоки» — 117:126 (27:31, 24:26, 39:37, 27:32)
    «Индиана» — «Даллас» — 104:127 (27:29, 20:30, 27:40, 30:28)
    «Нью-Йорк» — «Хьюстон» — 137:115 (36:33, 30:28, 36:29, 35:25)
    «Сакраменто» — «Миннесота» — 115:119 (25:34, 33:23, 27:29, 30:33)
    «Портленд» — «Нью-Орлеан» — 90:124 (14:34, 21:24, 20:31, 35:35)
    «Клипперс» — «Чикаго» — 124:112 (27:32, 35:23, 37:22, 25:35)

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