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    Перасович: «Зенит» играл лучше и победил

    Баскетбол Лига ВТБ Зенит УНИКС
    Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Зенита» (78:83) в матче Единой лиги ВТБ.

    Велимир Перасович
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    Велимир Перасович

    «Зенит играл лучше и победил. В первой половине мы контролировали ход встречи, но в конце второй четверти отдали несколько подборов. Мы постоянно менялись в защите, это был риск, эта система может принести преимущество, но иногда ты просто получаешь неравноценные размены в краске.

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    • Плюс, мы плохо начали третью четверть. Первые минуты третьей четверти, когда мы сделали несколько необязательных потерь, решили игру, и соперник в итоге довел матч до победы», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    Напомним, уже известно, что в 1/4 финала плей-офф УНИКС сыграет против «Пармы».

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