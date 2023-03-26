Перасович: «Зенит» играл лучше и победил

Главный тренерпрокомментировал поражение от(78:83) в матче Единой лиги ВТБ.

«Зенит играл лучше и победил. В первой половине мы контролировали ход встречи, но в конце второй четверти отдали несколько подборов. Мы постоянно менялись в защите, это был риск, эта система может принести преимущество, но иногда ты просто получаешь неравноценные размены в краске.

Плюс, мы плохо начали третью четверть. Первые минуты третьей четверти, когда мы сделали несколько необязательных потерь, решили игру, и соперник в итоге довел матч до победы», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, уже известно, что в 1/4 финала плей-офф УНИКС сыграет против «Пармы».