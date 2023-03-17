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    «Денвер» выиграл у «Детройта» благодаря дабл-даблу Йокича, «Милуоки» уступил «Индиане»

    Баскетбол НБА Детройт Пистонс Денвер Наггетс Торонто Рэпторс Оклахома-Сити Тандер Бруклин Нетс Сакраменто Кингз Милуоки Бакс Индиана Пэйсерс Финикс Санз Орландо Мэджик
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    В одном из матчей «Денвер» одержал выездную победу над «Детройтом» — 119:100 (29:28, 29:36, 28:22, 33:14).

    Лучшим в составе «Денвера» был сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 30 очков, 10 подборов и 9 передач. Джамал Мюррэй оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 передач.

    «Денвер» после этого матча гарантировал себе победу в Западной конференции и выход в плей-офф НБА.

    Еще в одном матче «Милуоки» уступил на своей площадке «Индиане» — 123:139 (40:30, 24:25, 37:49, 22:35).

    Сразу три игрока «Индианы» набрали 20+ очков — Эндрю Нембард (24), Аарон Несмит (22) и Бадди Хилд (20).

    Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо к 25 очкам добавил 9 подборов.

    «Милуоки» ранее уже обеспечил себе участие в плей-офф.

    «Индиана» выиграла три из четырех последних матчей.

    НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

    «Детройт» — «Денвер» 100:119 (28:29, 36:29, 22:28, 14:33)

    «Торонто» — «Оклахома-Сити» 128:111 (29:28, 35:31, 29:28, 35:24)

    «Бруклин» — «Сакраменто» 96:101 (24:24, 17:30, 30:28, 25:19)

    «Милуоки» — «Индиана» 123:139 (40:30, 24:25, 37:49, 22:35)

    «Финикс» — «Орландо» 116:113 (30:31, 33:27, 31:27, 22:28)

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