«Денвер» выиграл у «Детройта» благодаря дабл-даблу Йокича, «Милуоки» уступил «Индиане»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

В одном из матчей «Денвер» одержал выездную победу над «Детройтом» — 119:100 (29:28, 29:36, 28:22, 33:14).

Лучшим в составе «Денвера» был сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 30 очков, 10 подборов и 9 передач. Джамал Мюррэй оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 передач.

«Денвер» после этого матча гарантировал себе победу в Западной конференции и выход в плей-офф НБА.

Еще в одном матче «Милуоки» уступил на своей площадке «Индиане» — 123:139 (40:30, 24:25, 37:49, 22:35).

Сразу три игрока «Индианы» набрали 20+ очков — Эндрю Нембард (24), Аарон Несмит (22) и Бадди Хилд (20).

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо к 25 очкам добавил 9 подборов.

«Милуоки» ранее уже обеспечил себе участие в плей-офф.

«Индиана» выиграла три из четырех последних матчей.

НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня

«Детройт» — «Денвер» 100:119 (28:29, 36:29, 22:28, 14:33)

«Торонто» — «Оклахома-Сити» 128:111 (29:28, 35:31, 29:28, 35:24)

«Бруклин» — «Сакраменто» 96:101 (24:24, 17:30, 30:28, 25:19)

«Милуоки» — «Индиана» 123:139 (40:30, 24:25, 37:49, 22:35)

«Финикс» — «Орландо» 116:113 (30:31, 33:27, 31:27, 22:28)