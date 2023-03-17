«Денвер» выиграл у «Детройта» благодаря дабл-даблу Йокича, «Милуоки» уступил «Индиане»

В одном из матчей «Денвер» одержал выездную победу над «Детройтом» — 119:100 (29:28, 29:36, 28:22, 33:14).
Лучшим в составе «Денвера» был сербский центровой Никола Йокич, в активе которого 30 очков, 10 подборов и 9 передач. Джамал Мюррэй оформил дабл-дабл из 19 очков и 10 передач.
«Денвер» после этого матча гарантировал себе победу в Западной конференции и выход в плей-офф НБА.
Еще в одном матче «Милуоки» уступил на своей площадке «Индиане» — 123:139 (40:30, 24:25, 37:49, 22:35).
Сразу три игрока «Индианы» набрали 20+ очков — Эндрю Нембард (24), Аарон Несмит (22) и Бадди Хилд (20).
Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо к 25 очкам добавил 9 подборов.
«Милуоки» ранее уже обеспечил себе участие в плей-офф.
«Индиана» выиграла три из четырех последних матчей.
НБА. Регулярный чемпионат. Результаты игрового дня
«Детройт» — «Денвер» 100:119 (28:29, 36:29, 22:28, 14:33)
«Торонто» — «Оклахома-Сити» 128:111 (29:28, 35:31, 29:28, 35:24)
«Бруклин» — «Сакраменто» 96:101 (24:24, 17:30, 30:28, 25:19)
«Милуоки» — «Индиана» 123:139 (40:30, 24:25, 37:49, 22:35)
«Финикс» — «Орландо» 116:113 (30:31, 33:27, 31:27, 22:28)