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    50 очков Карри на спасли «Голден Стэйт» от поражения, «Филадельфия» одержала победу над «Кливлендом»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Клипперс Голден Стэйт Уорриорз Кливленд Кавальерс Филадельфия Сиксерс Майами Хит Мемфис Гриззлиз Хьюстон Рокетс Лос-Анджелес Лейкерс Чикаго Буллз Сакраменто Кингз Миннесота Тимбервулвз Бостон Селтикс Сан-Антонио Спёрс Даллас Маверикс
    «Клипперс» нанесли поражение «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА.

    Стефен Карри
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    Стефен Карри

    Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, закончилась победой хозяев площадки со счетом 134:126 (28:23, 33:35, 38:35, 35:33).

    Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 50 очков. В составе победителей 30 очков набрал Кавай Леонард.

    «Клипперс» с 37 победами в 70 матчах вышли на пятое место в Западной конференции, обойдя «Голден Стэйт» (36 побед).

    «Кливленд» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:118 (24:29, 36:26, 23:29, 26:34).

    Центровой Джоэл Эмбиид набрал 36 очков и сделал 18 подборов, став самым результативным игроком встречи.

    «Хьюстон» на своем паркете обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:110.

    Разыгрывающий защитник «Рокетс» Кевин Портер стал самым результативным игроком встречи, набрав 27 очков.

    В этой встрече не принимал участие лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который вначале марта получил травму сухожилия правой стопы.

    «Хьюстон» является худшей командой Западной конференции. В его активе лишь 17 побед в 69 матчах.

    Другие результаты:

    «Майами» — «Мемфис» — 138:119 (29:27, 34:24, 42:26, 33:42)
    «Чикаго» — «Сакраменто» — 114:117 (30:25, 28:23, 22:37, 34:32)
    «Миннесота» — «Бостон» — 102:104 (23:23, 20:21, 28:33, 31:27)
    «Сан-Антонио» — «Даллас» — 128:137 OT (29:28, 33:32, 32:28, 27:33, 7:16)

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