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    Стали известны лучшими игроками недели в НБА

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Филадельфия Сиксерс
    Национальная баскетбольная ассоциация назвала лучших игроков минувшей недели сезона-2022/2023.

    Стали известны лучшими игроками недели в НБА
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    Стали известны лучшими игроками недели в НБА

    Лучшим игроком Восточной конференции НБА признан центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. Лучшим игроком Западной конференции НБА стал форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис.

    Сабонис помог «Сакраменто» одержать три победы в трех матчах недели, в среднем за игру набирая 20 очков, делая 10,7 подбора и отдавая 8,3 результативные передачи.

    «Филадельфия» с Эмбиидом в составе одержала четыре победы в четырех матчах, средние показатели центрового — 38,5 очка, 6,8 подбора и 2,8 блок-шота за игру.

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