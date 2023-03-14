Стали известны лучшими игроками недели в НБА Фото: globallookpress.com
Лучшим игроком Восточной конференции НБА признан центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид. Лучшим игроком Западной конференции НБА стал форвард «Сакраменто» Домантас Сабонис.
Сабонис помог «Сакраменто» одержать три победы в трех матчах недели, в среднем за игру набирая 20 очков, делая 10,7 подбора и отдавая 8,3 результативные передачи.
«Филадельфия» с Эмбиидом в составе одержала четыре победы в четырех матчах, средние показатели центрового — 38,5 очка, 6,8 подбора и 2,8 блок-шота за игру.