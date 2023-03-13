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    «Денвер» уступил «Бруклину», «Нью-Йорк» обыграл «Лейкерс»

    Баскетбол НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Сан-Антонио Спёрс Оклахома-Сити Тандер Шарлотт Хорнетс Кливленд Кавальерс Филадельфия Сиксерс Вашингтон Уизардс Денвер Наггетс Бруклин Нетс Лос-Анджелес Лейкерс Нью-Йорк Никс
    «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА уступил «Бруклину» со счетом 120:122 (30:30, 39:31, 18:37, 33:24).

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    Самым результативным в составе победителей был Микал Бриджес, набравший 25 очков. Еще 20 очков принес Николас Клэкстон.

    У «Наггетс» больше всех набрал Никола Йокич — трипл-дабл из 35 очков, 20 подборов и 11 передач. В активе Майкла Портера 23 очка.

    «Денвер» с 46 победами занимает первое место в Западной конференции, «Бруклин» с 39 победами — на пятой строчке «Востока».

    «Лейкерс» уступили «Нью-Йорку» со счетом 108:112 (27:31, 32:31, 27:23, 22:27).

    Самым результативным игроком у победителей стал Джулиус Рэндл, набравший 33 очка. Столько же баллов записал на свой счет защитник «Лейкерс» Д'Анджело Расселл.

    «Лейкерс» с 33 победами занимают 12-е место в Западной конференции, «Никс» с 40 победами — на шестой строчке «Востока».

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Вашингтон» — 112:93 (27:19, 28:31, 26:19, 31:24)
    «Шарлотт» — «Кливленд» — 108:114 (35:25, 24:27, 30:29, 19:33)
    «Сан-Антонио» — «Оклахома» — 90:102 (19:29, 28:23, 24:26, 19:24)
    «Нью-Орлеан» — «Портленд» — 127:110 (42:25, 32:29, 35:19, 18:37)

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