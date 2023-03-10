«Голден Стэйт» крупно проиграл «Мемфису», «Милуоки» обыграл «Бруклин»

Встреча, прошедшая в Мемфисе, завершилась со счетом 131:110 (48:28, 29:31, 22:34, 32:17) в пользу хозяев.
В составе победителей дабл-даблом отметился Тайс Джонс (22 очка и 11 передач). У гостей самым результативным игроком стал Стефен Карри, набравший 29 очков.
«Голден Стэйт» потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Мемфис» располагается на второй строчке.
В другой игре «Милуоки» переиграл «Бруклин» со счетом 118:113 (37:20, 27:27, 23:33, 31:33).
Центровой «Бакс» Бобби Портис стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.
Остальные результаты дня:
«Сакраменто» — «Нью-Йорк» — 122:117 (30:23, 39:30, 22:31, 31:33)
«Индиана» — «Хьюстон» — 134:125 OT (38:27, 26:31, 34:33, 17:24, 19:10)
«Орландо» — «Юта» — 124:131 (28:29, 28:35, 41:33, 27:34)
«Детройт» — «Шарлотт» — 103:113 (23:31, 27:28, 33:34, 20:20)