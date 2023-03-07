Перасович: В концовке матча «Нижний Новгород» сыграл качественнее нас

Главный тренерВелимир Перасович прокомментировал поражение от «» (68:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю нижегородцев. В последнее время они показывают хороший баскетбол — обыграли сначала "Зенит", потом нас. Обе команды продемонстрировали достаточно открытый баскетбол, за исключением последних двух минут.

В концовке "Нижний Новгород" сыграл качественнее нас — они попали свои штрафные. Мы же в свою очередь не использовали свои ситуации с тактическими фолами, все они оказывались пробивными. Пытались исправиться с помощью открытых бросков, но промахивались, и игра переходила на другую половину», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Таким образом, УНИКС остался на втором месте в турнирной таблице, «Нижний Новгород» идет пятым.