ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — «Бавария»ЛЧ. «Бавария» попытается сдержать Мбаппе, «Боруссия» решит судьбу Поттера, возвращение Конте
  • 00:44
    • «Торино» обыграл «Болонью» с минимальным счетом
  • 22:01
    • «Динамо» всухую обыграло «Торпедо» в матче плей-офф КХЛ
  • 20:52
    • «Металлург» во втором овертайме одержал победу над «Автомобилистом»
  • 20:19
    • Неймар пропустит остаток сезона из-за травмы
  • 19:22
    • Асенсио может продолжить карьеру в «Барселоне»
    Все новости спорта

    Перасович: В концовке матча «Нижний Новгород» сыграл качественнее нас

    Баскетбол Лига ВТБ УНИКС Нижний Новгород
    Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (68:78) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Велимир Перасович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Велимир Перасович

    «Поздравляю нижегородцев. В последнее время они показывают хороший баскетбол — обыграли сначала "Зенит", потом нас. Обе команды продемонстрировали достаточно открытый баскетбол, за исключением последних двух минут.

  • «Нижний Новгород» одолел УНИКС в матче Единой лиги ВТБ
  • Читайте по теме

    • В концовке "Нижний Новгород" сыграл качественнее нас — они попали свои штрафные. Мы же в свою очередь не использовали свои ситуации с тактическими фолами, все они оказывались пробивными. Пытались исправиться с помощью открытых бросков, но промахивались, и игра переходила на другую половину», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    Таким образом, УНИКС остался на втором месте в турнирной таблице, «Нижний Новгород» идет пятым.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Боруссия» выбить «Челси» из Лиги чемпионов?
  • «Челси» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Еще один раунд «Ак Барс» закроет уверенной победой
  • «Нефтехимик» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Гости не оставят шансов откровенному аутсайдеру лиги?
  • «Чикаго» — «Оттава». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Чикаго — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сакраменто — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Даллас — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Денвер — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Баффало — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •