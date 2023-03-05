ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Урал»Конец мечты о чемпионстве. Судья украл два гола у «Спартака» и убил интригу в РПЛ
  • 09:01
    • Джон Джонс завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе, финишировав Сирила Гана
  • 08:29
    • Алекса Грассо победила Валентину Шевченко и стала новой чемпионкой UFC
  • 00:56
    • «Атлетико» поиздевался над «Севильей»
  • 00:53
    • Гол и ассист Мбаппе помогли ПСЖ выиграть у «Нанта»
  • 00:44
    • «Милан» проиграл «Фиорентине»
    Все новости спорта

    «Филадельфия» прервала 16-матчевую победную серию «Милуоки», «Торонто» обыграл «Вашингтон»

    Баскетбол НБА Филадельфия Сиксерс Милуоки Бакс Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардс Сан-Антонио Спёрс Хьюстон Рокетс Майами Хит Атланта Хоукс Кливленд Кавальерс Детройт Пистонс
    «Милуоки» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 130:133 (29:29, 30:24, 40:32, 31:48).

    Джеймс Харден
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джеймс Харден

    Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден отметился 38 очками, 10 передачами и 9 подборами.

    У хозяев дабл-даблы набрали лидеры команды: греческий форвард Яннис Адетокунбо с 34 очками и 13 подборами, а также американский защитник Джру Холидэй с 26 очками и 13 передачами.

    «Филадельфия» прервала 16-матчевую победную серию «Милуоки».

    В другой игре «Торонто» обыграл в овертайме «Вашингтон» со счетом 116:109.

    Самым результативным на паркете стал защитник «Рэпторз» Гарри Трент, набравший 26 очков.

    «Торонто» с 32 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 30 победами — на десятой строчке.

    Остальные результаты дня:

    «Кливленд» — «Детройт» — 114:90 (24:21, 30:24, 42:22, 18:23)
    «Майами» — «Атланта» — 117:109 (29:26, 37:23, 21:26, 30:34)
    «Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 110:122 (32:29, 36:41, 22:25, 20:27)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» разнесет «Ливерпуль» на «Энфилде»
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.96
    •
  • «Барса» обыграет «Валенсию» даже без Левандовского и Педри
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • ЦСКА обыграет «Сочи» четвертый раз в сезоне
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.64
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Интер — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Осасуна — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •