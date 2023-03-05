«Филадельфия» прервала 16-матчевую победную серию «Милуоки», «Торонто» обыграл «Вашингтон»

на своем паркете проигралв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 130:133 (29:29, 30:24, 40:32, 31:48).

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден отметился 38 очками, 10 передачами и 9 подборами.

У хозяев дабл-даблы набрали лидеры команды: греческий форвард Яннис Адетокунбо с 34 очками и 13 подборами, а также американский защитник Джру Холидэй с 26 очками и 13 передачами.

«Филадельфия» прервала 16-матчевую победную серию «Милуоки».

В другой игре «Торонто» обыграл в овертайме «Вашингтон» со счетом 116:109.

Самым результативным на паркете стал защитник «Рэпторз» Гарри Трент, набравший 26 очков.

«Торонто» с 32 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 30 победами — на десятой строчке.

Остальные результаты дня:

«Кливленд» — «Детройт» — 114:90 (24:21, 30:24, 42:22, 18:23)

«Майами» — «Атланта» — 117:109 (29:26, 37:23, 21:26, 30:34)

«Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 110:122 (32:29, 36:41, 22:25, 20:27)