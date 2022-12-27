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    «Кливленд» проиграл «Бруклину», «Майами» обыграл «Миннесоту»

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    «Бруклин» победил «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 125:117 (34:22, 31:27, 26:30, 34:38).

    Дариус Гарленд
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    Дариус Гарленд

    По 32 очка в составе победителей набрали Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг. У хозяев Дариус Гарленд записал на свой счет 46 очков, дабл-дабл оформил Джарретт Аллен (10 очков, 11 подборов).

    «Бруклин» продлил победную серию до девяти матчей и идет на третьей позиции в Восточной конференции, «Кливленд», потерпевший второе поражение подряд, располагается на четвертой строчке таблицы.

    В другом матче «Майами» обыграл «Миннесоту» со счетом 113:110 (33:31, 26:25, 34:30, 20:24).

    Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 29 очков. У его партнера Наза Райда 21 очко и 11 подборов.

    После этого матча «Майами» с 17 победами занимает девятое место в Восточной конференции, «Миннесота» с 16 победами — на 11-й строчке Запада.

    Остальные результаты игрового дня:

    «Сан-Антонио» — «Юта» — 126:122 (31:26, 32:30, 33:26, 30:40)
    «Детройт» — «Клипперс» — 131:142 OT (36:31, 25:35, 39:30, 28:32, 3:14)
    «Чикаго» — «Хьюстон» — 118:133 (26:36, 39:28, 24:35, 29:34)
    «Нью-Орлеан» — «Индиана» — 113:93 (24:18, 33:20, 33:24, 23:31)
    «Портленд» — «Шарлотт» — 124:113 (30:34, 31:33, 40:28, 23:18)

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