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    «Лейкерс» крупно проиграли «Финиксу», «Милуоки» победил «Нью-Орлеан»

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    «Финикс» разгромил «Лос‑Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Встреча в Финиксе завершилась со счетом 130:104 (38:24, 30:20, 31:33, 31:27).

    В составе «Санз» 28 очков набрал Крис Пол, дабл‑дабл оформил Деандре Эйтон (21 очко и 11 подборов).

    У гостей 30 очков в активе Денниса Шредера.

    В другом матче «Милуоки» на выезде переиграл «Нью‑Орлеан» — 128:119 (30:27, 36:34, 34:29, 28:29).

    У «Милуоки» дабл‑дабл сделали Яннис Адетокунбо (42 очка и 10 подборов) и Джру Холидэй (18 очков и 11 передач).

    В составе «Пеликанс» дабл‑дабл из 37 очков и 18 подборов на счету Йонаса Валанчюнаса.

    Для команды из Нового Орлеана это четвертое поражение подряд.

    Остальные результаты игрового дня:

    «Кливленд» — «Юта» — 122:99 (29:21, 33:23, 28:27, 32:28)
    «Филадельфия» — «Торонто» — 104:101 ОТ (22:23, 35:23, 21:32, 21:21, 5:2)
    «Атланта» — «Орландо» — 126:125 (34:27, 34:38, 36:29, 22:21)
    «Миннесота» — «Даллас» — 116:106 (21:30, 36:14, 37:30, 22:32)
    «Оклахома‑Сити» — «Портленд» — 123:121 (28:28, 33:30, 33:36, 29:27)
    «Хьюстон» — «Сан‑Антонио» — 105:124 (28:35, 34:25, 14:32, 29:32)
    «Сакраменто» — «Шарлотт» — 119:125 (30:39, 33:27, 29:25, 27:34)

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