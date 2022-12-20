«Лейкерс» крупно проиграли «Финиксу», «Милуоки» победил «Нью-Орлеан»

разгромилв матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча в Финиксе завершилась со счетом 130:104 (38:24, 30:20, 31:33, 31:27).

В составе «Санз» 28 очков набрал Крис Пол, дабл‑дабл оформил Деандре Эйтон (21 очко и 11 подборов).

У гостей 30 очков в активе Денниса Шредера.

В другом матче «Милуоки» на выезде переиграл «Нью‑Орлеан» — 128:119 (30:27, 36:34, 34:29, 28:29).

У «Милуоки» дабл‑дабл сделали Яннис Адетокунбо (42 очка и 10 подборов) и Джру Холидэй (18 очков и 11 передач).

В составе «Пеликанс» дабл‑дабл из 37 очков и 18 подборов на счету Йонаса Валанчюнаса.

Для команды из Нового Орлеана это четвертое поражение подряд.

Остальные результаты игрового дня:

«Кливленд» — «Юта» — 122:99 (29:21, 33:23, 28:27, 32:28)

«Филадельфия» — «Торонто» — 104:101 ОТ (22:23, 35:23, 21:32, 21:21, 5:2)

«Атланта» — «Орландо» — 126:125 (34:27, 34:38, 36:29, 22:21)

«Миннесота» — «Даллас» — 116:106 (21:30, 36:14, 37:30, 22:32)

«Оклахома‑Сити» — «Портленд» — 123:121 (28:28, 33:30, 33:36, 29:27)

«Хьюстон» — «Сан‑Антонио» — 105:124 (28:35, 34:25, 14:32, 29:32)

«Сакраменто» — «Шарлотт» — 119:125 (30:39, 33:27, 29:25, 27:34)