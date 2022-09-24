УНИКС победил сербскую «Мегу» в рамках Суперкубка ВТБ

Казанскийв матче группового этапа Суперкубка ВТБ обыграл сербскуюсо счетом 78:69 (18:17, 18:21, 23:11, 19:20).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий казанцев Дерил Мэйкон, набравший 22 очка (3 подбора, 4 передачи).

В турнире участвуют четыре лучших клуба по итогам сезона-2021/22: «Зенит», ЦСКА, УНИКС и краснодарский «Локомотив», а также сербские команды «Мега Баскет» и «Партизан».

УНИКС по итогам группового этапа занял второе место в группе Б, «Мега» осталась третьей. ЦСКА досрочно вышел в финал турнира.

Напомним, что в группе А выступают «Зенит», «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».

Розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ завершится 25 сентября.