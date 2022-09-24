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    УНИКС победил сербскую «Мегу» в рамках Суперкубка ВТБ

    Баскетбол УНИКС Лига ВТБ
    Казанский УНИКС в матче группового этапа Суперкубка ВТБ обыграл сербскую «Мегу» со счетом 78:69 (18:17, 18:21, 23:11, 19:20).

    УНИКС
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    УНИКС

    Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий казанцев Дерил Мэйкон, набравший 22 очка (3 подбора, 4 передачи).

    В турнире участвуют четыре лучших клуба по итогам сезона-2021/22: «Зенит», ЦСКА, УНИКС и краснодарский «Локомотив», а также сербские команды «Мега Баскет» и «Партизан».

    УНИКС по итогам группового этапа занял второе место в группе Б, «Мега» осталась третьей. ЦСКА досрочно вышел в финал турнира.

    Напомним, что в группе А выступают «Зенит», «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».

    Розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ завершится 25 сентября.

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