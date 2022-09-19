Испания победила Францию и в четвертый раз выиграла Евробаскет

Сборная Испании Фото: globallookpress.com
В финальном матче Евробаскета-2022 испанцы обыграли команду Франции со счетом 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19).
Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Испании Хуан Эрнангомес, набравший 27 очков. Его брат Гильермо Эрнангомес добавил 14 очков.
В составе французов отличился форвард Эван Фурнье, на счету которого 23 очка.
Испания выиграла чемпионат Европы по баскетболу в четвертый раз в истории. Ранее команда побеждала в 2009, 2011 и 2015 годах.