Испания победила Францию и в четвертый раз выиграла Евробаскет

завоевала золотые медали мужского чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.

В финальном матче Евробаскета-2022 испанцы обыграли команду Франции со счетом 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19).

Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Испании Хуан Эрнангомес, набравший 27 очков. Его брат Гильермо Эрнангомес добавил 14 очков.

В составе французов отличился форвард Эван Фурнье, на счету которого 23 очка.

Испания выиграла чемпионат Европы по баскетболу в четвертый раз в истории. Ранее команда побеждала в 2009, 2011 и 2015 годах.