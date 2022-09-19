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    • Испания победила Францию и в четвертый раз выиграла Евробаскет
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    Испания победила Францию и в четвертый раз выиграла Евробаскет

    Баскетбол Сборная Франции Сборная Испании
    Сборная Испании завоевала золотые медали мужского чемпионата Европы по баскетболу 2022 года.

    Сборная Испании
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    Сборная Испании

    В финальном матче Евробаскета-2022 испанцы обыграли команду Франции со счетом 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19).

    Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Испании Хуан Эрнангомес, набравший 27 очков. Его брат Гильермо Эрнангомес добавил 14 очков.

    В составе французов отличился форвард Эван Фурнье, на счету которого 23 очка.

    Испания выиграла чемпионат Европы по баскетболу в четвертый раз в истории. Ранее команда побеждала в 2009, 2011 и 2015 годах.

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