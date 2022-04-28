«Милуоки» и «Голден Стэйт» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА

переигралв пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 116:100 (34:18, 26:24, 31:26, 25:32).

«Бакс» выиграли серию — 4:1.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, набравший 32 очка. У «Буллз» больше всех набрал Патрик Уильямс — 23 очка.

Соперником «Милуоки» по второму раунду будет «Бостон», который в первом раунде переиграл «Бруклин» (4:0).

Также в следующую стадию вышел и «Голден Стэйт», который выиграл у «Денвера» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 102:98 (30:25, 18:23, 22:30, 32:20).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 30 очков. У «Наггетс» больше всех набрал Никола Йокич — дабл-дабл из 30 очков и 19 подборов.

Счет в серии стал 4:1 в пользу «Голден Стэйт». Таким образом, «Уорриорз» вышли в четвертьфинал плей-офф НБА, где сыграют с победителем пары «Мемфис Гриззлиз» — «Миннесота Тимбервулвз» (3:2 в серии).