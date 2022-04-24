ЦСКА и «Локомотив-Кубань» в шаге от выхода в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Краснодарскийво втором матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ одержал домашнюю победу над пермскойсо счетом 100:84 (29:20, 25:24, 19:25, 27:15).

В составе победителей самым результативным игроком стал Джонатан Мотли, набравший 23 очка.

У гостей дабл-дабл в активе Валерия Лиходея (23 очка и 10 подборов).

«Локомотив-Кубань» увеличил преимущество в серии до трех побед — 2-0. Третий матч пройдет в Перми 27 апреля.

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В другой четвертьфинальной серии московский ЦСКА выиграл второй матч у «Нижнего Новгорода» со счетом 91:89 (26:23, 20:22, 25:24, 20:20).

Самыми результативными игроками в составе ЦСКА стали Никола Милутинов и Уилл Клайберн, набравшие по 23 очка.

Лучшую результативность в составе «Нижнего Новгорода» продемонстрировал Илья Платонов (18 очков).

ЦСКА ведет в серии до трех побед со счетом 2-0. Третий матч серии пройдет в Нижнем Новгороде 27 апреля.