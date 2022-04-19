«Голден Стэйт» и «Филадельфия» увеличили преимущество, «Даллас» сравнял счет в серии с «Ютой»

во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграласо счетом 112:97 (32:33, 35:19, 28:19, 17:26).

Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов. Еще один дабл-дабл оформил Тобиас Харрис — 20 очков и 10 подборов. В активе Тайриза Макси 23 очка, Джеймса Хардена — 14.

У «Рэпторс» больше всех набрал О Джи Ануноби — 26 очков.

Счет в серии стал 2:0. Следующий матч пройдет 21 апреля.

Также «Голден Стэйт» во втором матче 1/8 финала плей-офф НБА победил «Денвер» со счетом 126:106 (25:26, 32:25, 44:30, 25:25).

Самый результативным игроком в составе победителей стал Стефен Карри, набравший 34 очка. У «Наггетс» больше всех набрал Никола Йокич — дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов.

Счет в серии стал 2:0, третья игра пройдет 22 апреля.

Еще в одной паре «Даллас» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НБА победил «Юту» со счетом 110:104.

Самым результативным игроком встречи стал защитник Маверикс Джейлен Брансон, набравший 41 очко.

Счет в серии стал ничейным — 1:1. Третья игра пройдет 22 апреля.