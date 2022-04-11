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    Определились все участники плей-офф НБА

    Баскетбол НБА Финикс Санз Мемфис Гриззлиз Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Юта Джаз Денвер Наггетс Чикаго Буллз Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс Милуоки Бакс Бостон Селтикс Майами Хит
    В ночь на 11 апреля завершился регулярный чемпионат НБА. По его итогам определились участники плей офф и плей-ин.

    Определились все участники плей-офф НБА
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    Определились все участники плей-офф НБА

    Восточная конференция

    1. «Финикс»
    2. «Мемфис»
    3. «Голден Стэйт»
    4. «Даллас»
    5. «Юта»
    6. «Денвер»

    Западная конференция

    1. «Майами»
    2. «Бостон»
    3. «Милуоки»
    4. «Филадельфия»
    5. «Торонто»
    6. «Чикаго»

    К этим командам присоединятся четыре победителя плей-ин, матчи которого пройдут с 12 по 15 апреля.

    Плей-офф НБА стартует 16 апреля

    Действующим победителем турнира является «Милуоки», который в финальной серии прошлого сезона одержал победу над «Финикс» со счетом 4:2.

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