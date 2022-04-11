Определились все участники плей-офф НБА Фото: globallookpress.com
Восточная конференция
1. «Финикс»
2. «Мемфис»
3. «Голден Стэйт»
4. «Даллас»
5. «Юта»
6. «Денвер»
Западная конференция
1. «Майами»
2. «Бостон»
3. «Милуоки»
4. «Филадельфия»
5. «Торонто»
6. «Чикаго»
К этим командам присоединятся четыре победителя плей-ин, матчи которого пройдут с 12 по 15 апреля.
Плей-офф НБА стартует 16 апреля
Действующим победителем турнира является «Милуоки», который в финальной серии прошлого сезона одержал победу над «Финикс» со счетом 4:2.