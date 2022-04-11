Определились все участники плей-офф НБА

В ночь на 11 апреля завершился регулярный чемпионат НБА. По его итогам определились участники плей офф и плей-ин.

Восточная конференция

1. «Финикс»

2. «Мемфис»

3. «Голден Стэйт»

4. «Даллас»

5. «Юта»

6. «Денвер»

Западная конференция

1. «Майами»

2. «Бостон»

3. «Милуоки»

4. «Филадельфия»

5. «Торонто»

6. «Чикаго»

К этим командам присоединятся четыре победителя плей-ин, матчи которого пройдут с 12 по 15 апреля.

Плей-офф НБА стартует 16 апреля

Действующим победителем турнира является «Милуоки», который в финальной серии прошлого сезона одержал победу над «Финикс» со счетом 4:2.