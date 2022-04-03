«Голден Стэйт» выиграл у «Юты», «Бруклин» уступил «Атланте», несмотря на 55 очков Дюранта

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Атланта» выиграла на своей площадке у «Бруклина» со счетом 122:115 (28:30, 37:20, 29:37, 28:28).

Лидер хозяев Трэй Янг оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 передач. Де′Андре Хантер к 15 очкам тоже добавил 10 передач.

У «Бруклина» самым активным был Кевин Дюрант, набравший 55 очков. Кайри Ирвинг записал себе в актив 31 очко и 6 передач.

«Атланта» продлила победную серию до пяти матчей.

«Голден Стэйт» одержал домашнюю победу над «Ютой» — 111:107 (23:30, 22:28, 36:29, 30:20).

Лучшим в составе победителей был Клэй Томпсон, набравший 36 очков. Еще 31 очко хозяевам принес Джордан Пул.

У «Юты» по 26 очков набрали Майк Конли и Донован Митчелл. Французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 14 очков и 20 подборов.

«Голден Стэйт» прервал серию из четырех поражений.

Еще в одном матче «Чикаго» уступил на своей площадке «Майами» — 109:127 (30:31, 27:35, 22:32, 30:29).