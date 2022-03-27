«Майами» проиграл «Бруклину», «Торонто» дома обыграл «Индиану»

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА — 110:95 (27:25, 40:21, 29:22, 14:27).

Самый значительный вклад в победу «Бруклина» внес форвард Кевин Дюрант — 23 очка, 3 подбора и 5 передач.

У «Майами» лидером по результативности стал центровой Эдрис Адебайо, на счету которого 14 очков, 6 подборов и 2 передачи. Единственный дабл-дабл в матче у центрового «Нетс» Андре Драммонда — 13 очков, 11 подборов и 1 передача.

В параллельной игре «Торонто» дома обыграл «Индиану» со счетом 131:91 (41:21, 33:25, 22:24, 35:21).

Самым результативным на паркете стал форвард «Рэпторз» Паскаль Сиакам, набравший 23 очка.

Во время второй четверти на стадионе «Торонто» загорелось звуковое оборудование. Зрители были эвакуированы, а пожар потушен. Однако встреча была доиграна без зрителей.

«Торонто» с 42 победами занимает шестое место в Восточной конференции, «Индиана» с 25 победами — на 13-й строчке.

Другие результаты дня:

«Мемфис» — «Милуоки» — 127:102 (32:28, 27:18, 39:33, 29:23)

«Кливленд» — «Чикаго» — 94:98 (16:28, 19:25, 28:22, 31:23)

«Денвер» — «Оклахома» — 113:107 (32:25, 26:24, 29:27, 26:31)

«Портленд» — «Хьюстон» — 98:115 (28:24, 32:36, 18:25, 20:30)

«Орландо» — «Сакраменто» — 110:114 ОТ (28:41, 34:25, 22:15, 21:24, 5:9)

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 103:107 (32:22, 25:36, 27:26, 19:23)