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    Шенгелия: Идея выиграть Евролигу с ЦСКА привлекала меня

    Баскетбол ЦСКА Виртус Евролига
    Грузинский форвард Торнике Шенгелия рассказал о своем уходе из ЦСКА и признался, что жалеет о переходе в московский клуб в 2020 году.

    Торнике Шенгелия
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    Торнике Шенгелия

    «Все говорят, что решение уехать из России было трудным и важным, но это не так.

    Во-первых, я чувствовал, что моя семья находится под угрозой. Первое, что я сделал, это отправил семью, а потом решил тоже уехать.

    Конечно, важную роль в моем решении сыграл тот факт, что я из Грузии. Кто-то может спросить, почему я поехал выступать в Россию?

    ЦСКА предложил мне контракт на четыре года, но я не соглашался, пока они не добавили условие, что я могу играть за сборную Грузии. Для меня это очень важно.

    К тому же, ЦСКА — один из топ-клубов Европы, и идея выиграть Евролигу привлекала меня. Это было моей целью.

    Теперь я понимаю, что мне не стоило переходить в ЦСКА. И хотя все — президент, тренеры, партнеры по команде — делали все, что в их силах, чтобы мне было комфортно в клубе, в глубине души я не мог быть самим собой.

    Я был другим игроком, другим человеком», — рассказал Шенгелия в интервью греческому изданию Gazzetta.gr.

    27 февраля Шенгелия покинул расположение ЦСКА вместе с другими легионерами «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями».

    Позже клуб расторг контракт с Шенгелией по инициативе игрока, и форвард перешел в итальянский «Виртус».

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