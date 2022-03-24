Шенгелия: Идея выиграть Евролигу с ЦСКА привлекала меня

Грузинский форвардрассказал о своем уходе из ЦСКА и признался, что жалеет о переходе в московский клуб в 2020 году.

«Все говорят, что решение уехать из России было трудным и важным, но это не так.

Во-первых, я чувствовал, что моя семья находится под угрозой. Первое, что я сделал, это отправил семью, а потом решил тоже уехать.

Конечно, важную роль в моем решении сыграл тот факт, что я из Грузии. Кто-то может спросить, почему я поехал выступать в Россию?

ЦСКА предложил мне контракт на четыре года, но я не соглашался, пока они не добавили условие, что я могу играть за сборную Грузии. Для меня это очень важно.

К тому же, ЦСКА — один из топ-клубов Европы, и идея выиграть Евролигу привлекала меня. Это было моей целью.

Теперь я понимаю, что мне не стоило переходить в ЦСКА. И хотя все — президент, тренеры, партнеры по команде — делали все, что в их силах, чтобы мне было комфортно в клубе, в глубине души я не мог быть самим собой.

Я был другим игроком, другим человеком», — рассказал Шенгелия в интервью греческому изданию Gazzetta.gr.

27 февраля Шенгелия покинул расположение ЦСКА вместе с другими легионерами «по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, а также ее возможными последствиями».

Позже клуб расторг контракт с Шенгелией по инициативе игрока, и форвард перешел в итальянский «Виртус».