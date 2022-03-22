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    Президент Единой Лиги ВТБ: Что будет дальше — будет зависеть от Евролиги

    Баскетбол Лига ВТБ Евролига ЦСКА УНИКС Зенит
    Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал решение Евролиги дисквалифицировать российские команды и аннулировать их результаты в сезоне-2021/22.

    Сергей Кущенко
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    Сергей Кущенко

    «Решение было ожидаемо, но оно не дает нам ответа по следующему сезону. Остаются вопросы, в том числе с комплектованием клубов.

    И мы тоже должны понимать, в каком формате должны будем проводить следующий сезон. Очень жаль этот евросезон, все наши клубы по-спортивному были готовы.

    Что будет дальше — будет зависеть от Евролиги. Мы к такому решению были готовы, и расписание на оставшееся туры и плей-офф были сверстаны исходя из того, что наши команды не играют в евросезоне», — сказал Кущенко в интервью ТАСС.

    «Зенит» после 23-х матчей занимал 7-е место, ЦСКА шел на 8-й позиции, а УНИКС — на 9-й.

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