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    «Финикс» обыграл «Сакраменто», «Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио»

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    «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Сакраменто» со счетом 127:124.

    Девин Букер
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    Девин Букер

    Самым результативным у победителей стал Девин Букер, набравший 31 очко, еще 27 заработал Микал Бриджес.

    У проигравших 28 очков набрал Дэвион Митчелл, а Домантас Сабонис сделал дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.

    После этого матча «Финикс» с 58 победами лидирует в Западной конференции, «Сакраменто» с 25 победами — на 13-й строчке.

    В другом матче турнира «Голден Стэйт» дома проиграл «Сан Антонио» со счетом 109:110.

    В отсутствии Стефена Карри, который выбыл минимум на две недели, самым результативным у проигравших стал Джордан Пул — 28 очков, еще 24 — у Клэя Томпсона.

    В составе победителей 25 очков набрал Джош Ричардсон.

    «Голден Стэйт» в Западной конференции занимает третье место, «Сан-Антонио» идет на 11 строчке.

    Другие результаты дня:

    «Атланта» — «Нью-Орлеан» — 112:117 (18:35, 32:25, 26:31, 36:26)
    «Хьюстон» — «Мемфис» — 98:122 (21:30, 23:26, 27:28, 27:38)
    «Индиана» — «Портленд» — 129:98 (35:22, 34:26, 25:34, 35:16)
    «Орландо» — «Оклахома» — 90:85 (31:25, 14:18, 17:21, 28:21).
    «Филадельфия» — «Торонто» — 88:93 (37:27, 17:30, 20:12, 14:24)
    «Нью-Йорк» — «Юта» — 93:108 (31:26, 22:34, 20:25, 20:23)
    «Денвер» — «Бостон» — 104:124 (27:33, 16:35, 32:30, 29:26)

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