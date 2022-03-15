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    Все новости спорта

    «Лейкерс» на своем паркете проиграли «Торонто», «Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Милуоки Бакс Лос-Анджелес Лейкерс Торонто Рэпторс Сакраменто Кингз Чикаго Буллз Голден Стэйт Уорриорз Вашингтон Уизардс Сан-Антонио Спёрс Миннесота Тимбервулвз Шарлотт Хорнетс Оклахома-Сити Тандер Атланта Хоукс Портленд Трэйл Блэйзерс Лос-Анджелес Клипперс Кливленд Кавальерс Филадельфия Сиксерс Денвер Наггетс
    «Лейкерс» проиграли «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 103:114 (12:33, 28:25, 31:33, 32:23).

    Карл-Энтони Таунс
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    Карл-Энтони Таунс

    Самым результативным в составе победителей стал Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов.

    У «Лейкерс» больше всех набрал Келдон Джонсон — 34 очка. Еще один дабл-дабл в этой игре оформил разыгрывающий Леброн Джеймс — 30 очков.

    В другом матче «Голден Стэйт» выиграл у «Вашингтона» со счетом 126:112 (33:30, 40:27, 28:27, 25:28).

    Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Стефен Карри, он набрал 47 очков.

    У «Вашингтона» заметнее всех отметился форвард Кристапс Порзингис с 25 очками.

    Также «Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» — 149:139 (40:32, 35:41, 46:33, 28:33).

    Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Карл-Энтони Таунс, набравший 60 очков и сделавший 17 подборов. Он установил рекорд клуба.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Денвер» — 110:114 (37:22, 21:31, 30:28, 22:33)
    «Кливленд» — «Клипперс» — 120:111 OT (33:27, 23:30, 31:24, 19:25, 14:5)
    «Атланта» — «Портленд» — 122:113 (29:34, 29:33, 31:17, 33:29)
    «Оклахома» — «Шарлотт» — 116:134 (41:29, 23:36, 27:37, 25:32)
    «Сакраменто» — «Чикаго» — 112:103 (27:17, 36:26, 25:34, 24:26)
    «Юта» — «Милуоки» — 111:117 (39:37, 20:31, 34:21, 18:28)

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