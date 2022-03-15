«Лейкерс» на своем паркете проиграли «Торонто», «Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон»

проигралив домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 103:114 (12:33, 28:25, 31:33, 32:23).

Самым результативным в составе победителей стал Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов.

У «Лейкерс» больше всех набрал Келдон Джонсон — 34 очка. Еще один дабл-дабл в этой игре оформил разыгрывающий Леброн Джеймс — 30 очков.

В другом матче «Голден Стэйт» выиграл у «Вашингтона» со счетом 126:112 (33:30, 40:27, 28:27, 25:28).

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Стефен Карри, он набрал 47 очков.

У «Вашингтона» заметнее всех отметился форвард Кристапс Порзингис с 25 очками.

Также «Миннесота» обыграла «Сан-Антонио» — 149:139 (40:32, 35:41, 46:33, 28:33).

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Карл-Энтони Таунс, набравший 60 очков и сделавший 17 подборов. Он установил рекорд клуба.

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Денвер» — 110:114 (37:22, 21:31, 30:28, 22:33)

«Кливленд» — «Клипперс» — 120:111 OT (33:27, 23:30, 31:24, 19:25, 14:5)

«Атланта» — «Портленд» — 122:113 (29:34, 29:33, 31:17, 33:29)

«Оклахома» — «Шарлотт» — 116:134 (41:29, 23:36, 27:37, 25:32)

«Сакраменто» — «Чикаго» — 112:103 (27:17, 36:26, 25:34, 24:26)

«Юта» — «Милуоки» — 111:117 (39:37, 20:31, 34:21, 18:28)