«Лейкерс» дома обыграли «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» уступил «Шарлотт»

на своем паркете обыгралив матче регулярного чемпионата НБА со счетом 124:116 (32:25, 30:42, 27:27, 35:22).

Самым результативным в составе победителей был Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 56 очков и 10 подборов.

У «Уорриорз» больше всех набрал Стефен Карри — 30 очков.

Таким образом, «Лейкерс» прервали свою серию поражений в четырех матчах подряд. Команда занимает девятое место в таблице НБА, «Голден Стейт» идет на втором месте.

В параллельной игре «Шарлотт» обыграл «Сан-Антонио» со счетом 123:117 (31:30, 31:30, 37:37, 24:20).

Самым результативным на паркете стал форвард «Сперс» Келдон Джонсон, набравший 33 очка.

После этого матча «Шарлотт» с 32 победами занимает десятое место в Восточной конференции, «Сан-Антонио» с 24 победами — на 12-й строчке Запада.

Другие результаты:

«Даллас» — «Сакраменто» — 114:113 (26:36, 25:29, 34:27, 29:21)

«Мемфис» — «Орландо» — 124:96 (31:29, 37:16, 29:29, 27:22)

«Миннесота» — «Портленд» — 135:121 (32:34, 31:30, 46:37, 26:20)

«Майами» — «Филадельфия» — 99:82 (22:14, 32:26, 19:28, 26:14)