ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф ЯзыджиТоповый Языджи. ЦСКА сломил сопротивление «Нижнего Новгорода» и поднялся в топ-3
  • 07:05
    • Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы UFC
  • 00:58
    • «Реал» в Мадриде разгромил «Реал Сосьедад»
  • 22:28
    • Гол Мане стал победным для «Ливерпуля» в матче с «Вест Хэмом»
  • 20:59
    • ЦСКА вырвал победу у «Нижнего Новгорода»
  • 00:57
    • ПСЖ на выезде проиграл «Ницце»
    Все новости спорта

    «Лейкерс» дома обыграли «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» уступил «Шарлотт»

    Баскетбол НБА Шарлотт Хорнетс Сан-Антонио Спёрс Майами Хит Филадельфия Сиксерс Миннесота Тимбервулвз Портленд Трэйл Блэйзерс Мемфис Гриззлиз Орландо Мэджик Даллас Маверикс Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз
    «Лейкерс» на своем паркете обыграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 124:116 (32:25, 30:42, 27:27, 35:22).

    Леброн Джеймс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леброн Джеймс

    Самым результативным в составе победителей был Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 56 очков и 10 подборов.

    У «Уорриорз» больше всех набрал Стефен Карри — 30 очков.

    Таким образом, «Лейкерс» прервали свою серию поражений в четырех матчах подряд. Команда занимает девятое место в таблице НБА, «Голден Стейт» идет на втором месте.

    В параллельной игре «Шарлотт» обыграл «Сан-Антонио» со счетом 123:117 (31:30, 31:30, 37:37, 24:20).

    Самым результативным на паркете стал форвард «Сперс» Келдон Джонсон, набравший 33 очка.

    После этого матча «Шарлотт» с 32 победами занимает десятое место в Восточной конференции, «Сан-Антонио» с 24 победами — на 12-й строчке Запада.

    Другие результаты:

    «Даллас» — «Сакраменто» — 114:113 (26:36, 25:29, 34:27, 29:21)
    «Мемфис» — «Орландо» — 124:96 (31:29, 37:16, 29:29, 27:22)
    «Миннесота» — «Портленд» — 135:121 (32:34, 31:30, 46:37, 26:20)
    «Майами» — «Филадельфия» — 99:82 (22:14, 32:26, 19:28, 26:14)

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Притормозит ли Ваноли погоню «Динамо» за лидером?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Порадует ли голами манчестерское дерби?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сумет ли «Уфа» забить в Петербурге без Агаларова?
  • «Зенит» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •