«Чикаго» потерпел поражение от «Милуоки», «Финикс» переиграл «Нью-Йорк»

проигралв домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 112:118 (25:25, 28:32, 35:24, 24:37).

Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 16 подборов. В активе Джру Холидэя 26 очков, Криса Миддлтона — 22.

У «Буллз» больше всех набрал Зак Лавин — 30 очков. Еще 29 очков принес Демар Дерозан.

Также «Финикс» обыграл «Нью-Йорк» со счетом 115:114 (26:24, 32:31, 23:38, 34:21).

Самым результативным на паркете стал форвард «Санс» Кэмерон Джонсон, набравший 38 очков.

После этого матча «Финикс» с 51 победой занимает первое место в Западной конференции, «Никс» с 25 победами — на 12-й строчке Востока.

Другие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 124:90 (35:17, 30:21, 30:25, 29:27)

«Денвер» — «Хьюстон» — 116:101 (25:26, 26:20, 36:24, 29:31)

«Детройт» — «Индиана» — 111:106 (39:32, 26:30, 24:26, 22:18)

«Филадельфия» — «Кливленд» — 125:119 (30:43, 33:28, 34:28, 28:20)

«Вашингтон» — «Атланта» — 114:117 (25:33, 34:35, 25:25, 30:24)

«Торонто» — «Орландо» — 97:103 (23:27, 16:21, 21:24, 37:31)

«Оклахома» — «Миннесота» — 101:138 (34:32, 26:45, 27:31, 14:30)