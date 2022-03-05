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    «Чикаго» потерпел поражение от «Милуоки», «Финикс» переиграл «Нью-Йорк»

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    «Чикаго» проиграл «Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 112:118 (25:25, 28:32, 35:24, 24:37).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным в составе победителей был Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 16 подборов. В активе Джру Холидэя 26 очков, Криса Миддлтона — 22.

    У «Буллз» больше всех набрал Зак Лавин — 30 очков. Еще 29 очков принес Демар Дерозан.

    Также «Финикс» обыграл «Нью-Йорк» со счетом 115:114 (26:24, 32:31, 23:38, 34:21).

    Самым результативным на паркете стал форвард «Санс» Кэмерон Джонсон, набравший 38 очков.

    После этого матча «Финикс» с 51 победой занимает первое место в Западной конференции, «Никс» с 25 победами — на 12-й строчке Востока.

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» — «Юта» — 124:90 (35:17, 30:21, 30:25, 29:27)
    «Денвер» — «Хьюстон» — 116:101 (25:26, 26:20, 36:24, 29:31)
    «Детройт» — «Индиана» — 111:106 (39:32, 26:30, 24:26, 22:18)
    «Филадельфия» — «Кливленд» — 125:119 (30:43, 33:28, 34:28, 28:20)
    «Вашингтон» — «Атланта» — 114:117 (25:33, 34:35, 25:25, 30:24)
    «Торонто» — «Орландо» — 97:103 (23:27, 16:21, 21:24, 37:31)
    «Оклахома» — «Миннесота» — 101:138 (34:32, 26:45, 27:31, 14:30)

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