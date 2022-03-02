Источник: Уилл Клайберн может перейти в «Реал»

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании контракта с разыгрывающим ЦСКА, сообщает Marca

По информации источника, мадридский клуб хочет подписать контракт с американцем уже в ближайшее время.Ранее сообщалось, что Клайберн может покинуть расположение ЦСКА в ближайшее время из-за ситуации на Украине.

Действующий контракт Клайберна истекает по окончании сезона-2021/2022.

В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора.

Клайберн выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году Клайберн стал чемпионом Евролиги, став MVP «Финала четырёх».

ЦСКА в нынешнем розыгрыше Евролиги занимает шестое место в таблице регулярного чемпионата. «Зенит» находится на пятой строчке.