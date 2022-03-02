Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российский футбол попал под санкцииЖизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции
  • 17:40
    • Ярослав Ракицкий покинул «Зенит»
  • 15:49
    • «Краснодар» объявил о расторжении контракта с Даниэлем Фарке
  • 16:51
    • Леонид Федун: Есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать «Спартак»
  • 16:32
    • Доменико Тедеско поддержал решение об отстранении «Спартака» от участия в ЛЕ
  • 15:42
    • Клубы РПЛ поддержали перенос 22-го тура чемпионата на первоначальные даты
    Все новости спорта

    Источник: Уилл Клайберн может перейти в «Реал»

    Баскетбол Лига ВТБ ЦСКА Реал М
    Мадридский «Реал» заинтересован в подписании контракта с разыгрывающим ЦСКА Уиллом Клайберном, сообщает Marca.

    Уилл Клайберн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Уилл Клайберн

    По информации источника, мадридский клуб хочет подписать контракт с американцем уже в ближайшее время.Ранее сообщалось, что Клайберн может покинуть расположение ЦСКА в ближайшее время из-за ситуации на Украине.

    Действующий контракт Клайберна истекает по окончании сезона-2021/2022.

    В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора.

    Клайберн выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году Клайберн стал чемпионом Евролиги, став MVP «Финала четырёх».

    ЦСКА в нынешнем розыгрыше Евролиги занимает шестое место в таблице регулярного чемпионата. «Зенит» находится на пятой строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграются ли «красно-белые» на «Кубани»?
  • «Спартак» — «Кубань». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Барсы» выбьют «армейцев» из Кубка?
  • «Сочи» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сколько голов забьют соперники на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.08
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ганновер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •