«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт», «Лейкерс» потерпели поражение от «Далласа»

переигралав матче регулярного чемпионата НБА — 129:114 (34:27, 34:29, 28:31, 33:27).

Значительный вклад в успех хозяев внес Карл-Энтони Таунс — 39 очков. У «Голден Стэйт» выделился Стефен Карри, на его счету 34 очка.

В другой игре дня «Лейкерс» на своем паркете уступили «Далласу» со счетом 104:109 (25:30, 31:41, 31:14, 17:24).

Самым результативным на паркете стал форвард Леброн Джеймс, набравший 26 очков и сделавший 12 подборов.

«Лейкерс» потерпели третье поражение подряд и с 27 победами занимают девятое место в Западной конференции, «Даллас» с 37 победами — на пятой строчке.

Также «Торонто» вырвал победу у «Бруклина» — 109:108 (32:25, 23:34, 26:30, 28:19).

В составе победителей 24 очка набрал Гэри Трент. У проигравших в отсутствие Кевина Дюранта, Кайри Ирвинга и Бена Симмонса самым результативным стал Джеймс Джонсон — 19 очков.

Другие результаты:

«Бостон» — «Атланта» — 107:98 (19:28, 32:37, 31:13, 25:20)

«Вашингтон» — «Детройт» — 116:113 (27:24, 36:40, 24:21, 29:28)

«Хьюстон» — «Клипперс» — 100:113 (27:29, 23:20, 25:40, 25:24).