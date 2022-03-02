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    «Миннесота» обыграла «Голден Стэйт», «Лейкерс» потерпели поражение от «Далласа»

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    «Миннесота» переиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:114 (34:27, 34:29, 28:31, 33:27).

    Карл-Энтони Таунс
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    Карл-Энтони Таунс

    Значительный вклад в успех хозяев внес Карл-Энтони Таунс — 39 очков. У «Голден Стэйт» выделился Стефен Карри, на его счету 34 очка.

    В другой игре дня «Лейкерс» на своем паркете уступили «Далласу» со счетом 104:109 (25:30, 31:41, 31:14, 17:24).

    Самым результативным на паркете стал форвард Леброн Джеймс, набравший 26 очков и сделавший 12 подборов.

    «Лейкерс» потерпели третье поражение подряд и с 27 победами занимают девятое место в Западной конференции, «Даллас» с 37 победами — на пятой строчке.

    Также «Торонто» вырвал победу у «Бруклина» — 109:108 (32:25, 23:34, 26:30, 28:19).

    В составе победителей 24 очка набрал Гэри Трент. У проигравших в отсутствие Кевина Дюранта, Кайри Ирвинга и Бена Симмонса самым результативным стал Джеймс Джонсон — 19 очков.

    Другие результаты:

    «Бостон» — «Атланта» — 107:98 (19:28, 32:37, 31:13, 25:20)
    «Вашингтон» — «Детройт» — 116:113 (27:24, 36:40, 24:21, 29:28)
    «Хьюстон» — «Клипперс» — 100:113 (27:29, 23:20, 25:40, 25:24).

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