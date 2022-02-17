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    «Мемфис» проиграл «Портленду», «Лейкерс» вырвали победу в матче с «Ютой»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Юта Джаз Голден Стэйт Уорриорз Денвер Наггетс Финикс Санз Хьюстон Рокетс Оклахома-Сити Тандер Сан-Антонио Спёрс Миннесота Тимбервулвз Торонто Рэпторс Чикаго Буллз Сакраменто Кингз Мемфис Гриззлиз Портленд Трэйл Блэйзерс Нью-Йорк Никс Бруклин Нетс Индиана Пэйсерс Вашингтон Уизардс Бостон Селтикс Детройт Пистонс Атланта Хоукс Орландо Мэджик
    «Мемфис» проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:123 (32:36, 25:32, 33:26, 29:29).

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Самым результативным в составе победителей стал Юсуф Нуркич, набрав 32 очка.

    В составе «Мемфиса» самым результативным стал Джо Морант, набрав 44 очка.

    В параллельной встрече «Лейкерс» победили «Юту» со счетом 106:101 (27:27, 19:26, 25:26, 35:22).

    В «Лейкерс» самым результативными игроком стал Леброн Джеймс с 33 очками, 8 подборами и 6 передачами.

    Лучшей результативностью в составе гостей отметился Донован Митчелл с 37 очками.

    Также «Голден Стейт» проиграл «Денверу» со счетом 116:117 (33:25, 30:29, 23:24, 30:39).

    Самым результативным игроком в «Уорриорз» стал Стефен Карри, принесший команде 25 очков. Самым эффективным в «Денвере» стал сербский центровой Никола Йокич с дабл-даблом (35 очков и 17 подборов).

    Победный трехочковый бросок с сиреной в составе «Наггетс» забил защитник Монте Моррис.

    Другие результаты:

    «Орландо» — «Атланта» — 109:130 (25:37, 28:35, 29:32, 27:26)
    «Бостон» — «Детройт» — 111:112 (25:23, 27:25, 31:36, 28:28)
    «Индиана» — «Вашингтон» — 113:108 (25:25, 31:26, 28:25, 29:32)
    «Нью-Йорк» — «Бруклин» — 106:111 (38:18, 27:26, 22:29, 19:38)
    «Чикаго» — «Сакраменто» — 125:118 (33:30, 32:29, 25:29, 35:30)
    «Миннесота» — «Торонто» — 91:103 (23:30, 28:19, 23:23, 17:31)
    «Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 106:114 (29:34, 29:39, 23:16, 25:25)
    «Финикс» — «Хьюстон» — 124:121 (27:32, 32:35, 30:28, 35:26)

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