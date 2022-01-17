«Юта» на выезде обыграла «Денвер», «Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте»

дома проигралв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 102:125 (33:37, 25:31, 30:23, 14:34).

Самым результативным у победителей стал Донован Митчелл, набравший 31 очко. Руди Гобер сделал дабл-дабл из 18 очков и 19 подборов.

У проигравших трипл-дабл оформил Никола Йокич — 25 очков, 15 подборов, 14 передач.

Отметим, что «Юта» прервала серию из четырех поражений.

В параллельном матче «Миннесота» обыграла «Голден Стэйт» со счетом 119:99 (30:22, 26:28, 35:31, 28:18).

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Карл-Энтони Таунс, набравший 26 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Голден Стэйт» выступил Джордан Пул, у него 20 очков.

Отметим, что в составе «воинов» не было Стефена Карри, который повредил руку по ходу игры с «Чикаго».

Другие результаты:

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 112:118 (21:29, 39:26, 28:30, 24:33).

«Детройт» — «Финикс» — 108:135 (35:39, 19:25, 28:39, 26:32)