«Голден Стэйт» разгромил «Чикаго», «Даллас» прервал серию «Мемфиса», Дончич оформил трипл-дабл

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Голден Стэйт» одержал выездную победу над «Чикаго» со счетом 138:96 (37:28, 41:19, 34:25, 26:24).

Самым результативным в составе гостей стал Джордан Пул, набравший 22 очка. В активе лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри 19 очков.

У «Чикаго» выделялся черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов.

The rookie was cooking tonight 🔥@JonathanKuming6 leads the game in scoring with 25 PTS on 10-of-12 shooting to lift the @warriors to the huge win! pic.twitter.com/GrmiFr22Ab