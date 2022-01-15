«Голден Стэйт» разгромил «Чикаго», «Даллас» прервал серию «Мемфиса», Дончич оформил трипл-дабл

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

«Голден Стэйт» одержал выездную победу над «Чикаго» со счетом 138:96 (37:28, 41:19, 34:25, 26:24).

Самым результативным в составе гостей стал Джордан Пул, набравший 22 очка. В активе лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри 19 очков.

У «Чикаго» выделялся черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов.

The rookie was cooking tonight 🔥@JonathanKuming6 leads the game in scoring with 25 PTS on 10-of-12 shooting to lift the @warriors to the huge win! pic.twitter.com/GrmiFr22Ab — NBA (@NBA) January 15, 2022

«Чикаго» проиграл три из четырех последних матчей, но продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

«Даллас» выиграл в гостях у «Мемфиса» со счетом 112:85 (25:29, 25:26, 34:18, 28:12).

Лидер «Далласа» словенский разыгрывающий Лука Дончич стал автором трипл-дабла из 27 очков, 12 подборов и 10 передач.

«Даллас» прервал победную серию «Мемфиса» из 11-ти матчей.

Результаты остальных матчей

«Шарлотт» — «Орландо» 109:116 (36:35, 27:26, 28:27, 18:28)

«Детройт» — «Торонто» 103:87 (31:27, 25:16, 27:23, 20:21)

«Индиана» — «Финикс» 94:112 (19:23, 19:23, 38:34, 18:32)

«Филадельфия» — «Бостон» 111:99 (32:14, 23:21, 28:31, 28:33)

«Майами» — «Атланта» 124:118 (40:30, 24:40, 30:29, 30:19)

«Сан-Антонио» — «Кливленд» 109:114 (26:35, 33:29, 27:20, 23:30)

«Сакраменто» — «Хьюстон» 126:114 (31:40, 34:20, 33:29, 28:25)