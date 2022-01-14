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    «Милуоки» переиграл «Голден Стэйт», «Миннесота» проиграла «Мемфису»

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    «Милуоки» выиграл у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:99 (37:21, 40:17, 20:34, 21:27).

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 30 очков, 12 подборов и 11 передач. Еще 23 очка заработал Крис Миддлтон.

    У проигравших 16 очков набрал Эндрю Уиггинс, еще 12 — Стефен Карри.

    Для «Уорриорз» это четвертое поражение в последних пяти встречах.

    В другой встрече «Мемфис» обыграл «Миннесоту» — 116:108 (25:31, 28:29, 37:24, 26:24).

    Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Ар Десмонд Бейн, набравший 21 очко.

    Лучше всех у «Миннесоты» выступил Энтони Эдвардс, у него 30 очков.

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» — «Клипперс» — 113:89 (28:15, 25:19, 34:29, 26:26)
    «Бруклин» — «Оклахома-Сити» — 109:130 (26:38, 25:32, 32:30, 26:30)

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