«Бруклин» без Хардена проиграл «Портленду», «Шарлотт» обыграл «Милуоки»

проигралв матче регулярного чемпионата НБА — 108:114 (26:33, 36:22, 19:32, 27:27).

Самым результативным в составе победителей стал Анферни Саймонс, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 13 передач. Еще 21 очко принес Роберт Ковингтон, в активе Бена Маклемора 20 очков.

У «Нетс» больше всех набрал Кевин Дюрант — дабл-дабл 28 очков и 10 подборов. На счету Кайри Ирвинга 20 очков. Джеймс Харден участие в матче не принимал.

В другом поединке «Детройт» одолел «Юту» со счетом 126:116 (21:35, 27:26, 40:23, 38:32).

Кейд Каннингем и Саддик Бей набрали по 29 очков в составе «Пистонс», 31 очко у Донована Митчелла из «Юты».

Также «Шарлотт» взял верх над «Милуоки» — 103:99 (28:19, 19:29, 36:26, 20:25).

27 очков у баскетболиста «Хорнетс» Терри Розира, столько же набрал Крис Миддлтон из «Милуоки».

Другие результаты:

«Хьюстон» — «Филадельфия» — 91:111 (27:36, 23:26, 22:29, 19:20)

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 111:96 (23:26, 28:23, 31:26, 29:21)

«Бостон» — «Индиана» — 101:98 OT (23:17, 19:22, 26:21, 21:29, 12:9)

«Сакраменто» — «Кливленд» — 108:109 (22:28, 27:34, 30:22, 29:25)