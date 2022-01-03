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    «Финикс» разгромил «Шарлотт», «Миннесота» уступила «Лейкерс»

    Баскетбол НБА Сакраменто Кингз Майами Хит Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс Орландо Мэджик Бостон Селтикс Оклахома-Сити Тандер Даллас Маверикс Шарлотт Хорнетс Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс Миннесота Тимбервулвз Торонто Рэпторс Нью-Йорк Никс
    «Шарлотт» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:133 (27:36, 20:37, 27:33, 25:27).

    Девин Букер
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    Девин Букер

    Самый значительный вклад в победу «Финикса» внес защитник Девин Букер — 24 очка, 7 подборов и 3 передачи.

    Дабл-даблом удалось отметиться форварду «Санз» Джалену Смиту — 19 очков, 12 подборов.

    В другой игре дня «Лос-Анджелес Лейкерс» одолел «Миннесоту» со счетом 108:103 (31:24, 26:30, 21:26, 30:23).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 26 очков. Еще 22 очка принес Малик Монк. В активе Расселла Уэстбрука 20 очков.

    У «Тимбервулвз» больше всех очков набрал Наз Рид — дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

    Другие результаты:

    «Торонто» — «Нью-Йорк» — 120:105 (30:27, 26:18, 40:29, 24:31)
    «Оклахома» — «Даллас» — 86:95 (22:26, 17:25, 25:22, 22:22)
    «Бостон» — «Орландо» — 116:111 OT (28:19, 17:23, 20:35, 35:23, 16:11)
    «Кливленд» — «Индиана» — 108:104 (30:30, 28:26, 30:28, 20:20)
    «Сакраменто» — «Майами» — 115:113 (26:18, 35:39, 29:33, 25:23)

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