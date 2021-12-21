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    «Юта» победила «Шарлотт», «Бостон» уступил «Филадельфии»

    Баскетбол НБА Бостон Селтикс Филадельфия Сиксерс Чикаго Буллз Хьюстон Рокетс Оклахома-Сити Тандер Мемфис Гриззлиз Голден Стэйт Уорриорз Сакраменто Кингз Юта Джаз Шарлотт Хорнетс Лос-Анджелес Клипперс Сан-Антонио Спёрс
    «Юта» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке победила «Шарлотт» со счетом 112:102 (35:16, 19:25, 26:27, 32:34).

    Джоэл Эмбиид
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    Джоэл Эмбиид

    Самыми результативными игроками встречи стали Боян Богданович и Руди Гобер, набравшие по 23 очка.

    «Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Шарлотт» идет на восьмом месте на «Востоке».

    В другой игре дня «Бостон» уступил на своей арене «Филадельфие» — 103:108 (20:28, 29:23, 31:24, 23:33)

    Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 10 подборов.

    У «Селтикс» больше всех набрал Джейлен Браун — 30 очков.

    Другие результаты:

    «Клипперс» — «Сан-Антонио» 92:116 (27:35, 21:27, 17:30, 27:24)
    «Голден Стэйт» — «Сакраменто» 113:98 (26:16, 32:30, 26:33, 29:19)
    «Мемфис» — «Оклахома-Сити» 99:102 (28:16, 22:31, 22:27, 27:28)
    «Чикаго» — «Хьюстон» 133:118 (35:26, 38:28, 32:29, 28:35)

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