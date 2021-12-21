«Юта» победила «Шарлотт», «Бостон» уступил «Филадельфии»

Самыми результативными игроками встречи стали Боян Богданович и Руди Гобер, набравшие по 23 очка.
«Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Шарлотт» идет на восьмом месте на «Востоке».
В другой игре дня «Бостон» уступил на своей арене «Филадельфие» — 103:108 (20:28, 29:23, 31:24, 23:33)
Самым результативным в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 10 подборов.
У «Селтикс» больше всех набрал Джейлен Браун — 30 очков.
Другие результаты:
«Клипперс» — «Сан-Антонио» 92:116 (27:35, 21:27, 17:30, 27:24)
«Голден Стэйт» — «Сакраменто» 113:98 (26:16, 32:30, 26:33, 29:19)
«Мемфис» — «Оклахома-Сити» 99:102 (28:16, 22:31, 22:27, 27:28)
«Чикаго» — «Хьюстон» 133:118 (35:26, 38:28, 32:29, 28:35)