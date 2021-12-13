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    51 очко Дюранта помогло «Бруклину» победить «Детройт», «Лейкерс» одолели «Орландо»

    Баскетбол НБА Бруклин Нетс Детройт Пистонс Нью-Йорк Никс Милуоки Бакс Оклахома-Сити Тандер Даллас Маверикс Сан-Антонио Спёрс Лос-Анджелес Лейкерс Орландо Мэджик
    «Бруклин» победил «Детройт» в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 116:104 (31:24, 29:33, 26:34, 30:13).

    Кевин Дюрант
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    Кевин Дюрант

    Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 51 очко. Это рекордный показатель для Дюранта в нынешнем сезоне.

    У проигравших 26 очков заработал Кейд Каннингэм.

    Для «Детройта» это 12-е поражение подряд. «Бруклин» с 19 победами лидирует в Восточной конференции.

    Также «Лос-Анджелес Лейкерс» одолел «Орландо» — 106:94 (18:25, 31:27, 36:10, 21:32).

    Леброн Джеймс набрал 30 очков и стал лучшим в составе «Лейкерс». Коул Энтони — наиболее результативный игрок «Мэджик», на его счету 21 очко.

    Другие результаты:

    «Нью-Йорк» — «Милуоки» — 97:112 (16:26, 32:35, 31:32, 18:19)
    «Оклахома-Сити» — «Даллас» — 84:103 (27:28, 19:28, 25:24, 13:23)
    «Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 112:97 (28:26, 26:26, 29:30, 29:15)

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