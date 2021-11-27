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    «Милуоки» победил «Денвер», «Юта» проиграла «Нью-Орлеану»

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    «Милуоки» победил «Денвер» в выездном матче регулярного чемпионата НБА — 120:109 (27:16, 31:31, 32:26, 30:36).

    Боян Богданович
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    Боян Богданович

    В составе победителей дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов сделал Яннис Адетокунбо, а Крис Миддлтон набрал 17 очков. У проигравших 18 очков заработал Аарон Гордон.

    «Наггетс» проиграли шестой матч подряд, «Бакс» продлили серию побед до шести встреч.

    В другой игре «Юта» дома проиграла «Нью-Орлеану» — 97:98 (28:23, 17:23, 30:26, 22:26).

    У победителей 21 очко заработал Брэндон Ингрэм. За проигравших 23 балла набрал Боян Богданович, еще 16 — Донован Митчелл.

    Также «Голден Стэйт» обыграл «Портленд» — 118:103 (27:26, 31:18, 33:26, 27:33).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 32 очка.

    «Голден Стэйт» одержал шестую победу подряд, «Портленд» проиграл вторую игру кряду.

    Другие результаты:

    «Сан-Антонио» — «Бостон» — 96:88 (30:14, 22:23, 18:26, 26:25)
    «Нью-Йорк» — «Финикс» — 97:118 (27:33, 17:24, 27:31, 26:30)
    «Мемфис» — «Атланта» — 100:132 (21:29, 27:33, 18:43, 34:27)
    «Орландо» — «Чикаго» — 88:123 (27:27, 19:28, 23:35, 19:33)
    «Клипперс» — «Детройт» — 107:96 (30:18, 34:22, 18:22, 25:34)
    «Шарлотт» — «Миннесота» — 133:115 (30:28, 38:30, 31:25, 34:32)
    «Индиана» — «Торонто» — 114:97 (31:35, 35:22, 26:24, 22:16)
    «Оклахома-Сити» — «Вашингтон» — 99:101 (27:25, 27:31, 14:20, 31:25)

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