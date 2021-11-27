«Милуоки» победил «Денвер», «Юта» проиграла «Нью-Орлеану»

В составе победителей дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов сделал Яннис Адетокунбо, а Крис Миддлтон набрал 17 очков. У проигравших 18 очков заработал Аарон Гордон.
«Наггетс» проиграли шестой матч подряд, «Бакс» продлили серию побед до шести встреч.
В другой игре «Юта» дома проиграла «Нью-Орлеану» — 97:98 (28:23, 17:23, 30:26, 22:26).
У победителей 21 очко заработал Брэндон Ингрэм. За проигравших 23 балла набрал Боян Богданович, еще 16 — Донован Митчелл.
Также «Голден Стэйт» обыграл «Портленд» — 118:103 (27:26, 31:18, 33:26, 27:33).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 32 очка.
«Голден Стэйт» одержал шестую победу подряд, «Портленд» проиграл вторую игру кряду.
Другие результаты:
«Сан-Антонио» — «Бостон» — 96:88 (30:14, 22:23, 18:26, 26:25)
«Нью-Йорк» — «Финикс» — 97:118 (27:33, 17:24, 27:31, 26:30)
«Мемфис» — «Атланта» — 100:132 (21:29, 27:33, 18:43, 34:27)
«Орландо» — «Чикаго» — 88:123 (27:27, 19:28, 23:35, 19:33)
«Клипперс» — «Детройт» — 107:96 (30:18, 34:22, 18:22, 25:34)
«Шарлотт» — «Миннесота» — 133:115 (30:28, 38:30, 31:25, 34:32)
«Индиана» — «Торонто» — 114:97 (31:35, 35:22, 26:24, 22:16)
«Оклахома-Сити» — «Вашингтон» — 99:101 (27:25, 27:31, 14:20, 31:25)