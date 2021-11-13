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    «Нижний Новгород» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

    Баскетбол Лига ВТБ Нижний Новгород Цмоки-Минск
    «Нижний Новгород» одержал победу над «Цмоки-Минск» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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    Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 72:65 (25:23, 11:18, 14:8, 22:16).

    У победителей дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов оформил Антон Астапкович. В составе проигравших 15 очков набрал Джейсон Кларк.

    В турнирной таблице «Нижний Новгород» занимает пятое место (4 победы, 2 поражения), а «Цмоки-Минск» — 12-е (1 победа, 6 поражений).

    «Нижний Новгород» в следующем туре 5 декабря сыграет в гостях с саратовским «Автодором», «Цмоки-Минск» 6 декабря примет казанский УНИКС.

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