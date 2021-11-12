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    «Юта» проиграла «Индиане», «Торонто» обыграл «Филадельфию»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Индиана Пэйсерс Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс Лос-Анджелес Клипперс Майами Хит
    «Юта» на своем паркете проиграла «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА — 100:111 (30:32, 21:28, 26:25, 23:26).

    Малкольм Брогдон
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    Малкольм Брогдон

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пэйсерс» Малкольм Брогдон, который набрал 30 очков.

    У проигравших 26 очков заработал Донован Митчелл, а Руди Гобер сделал дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

    В другой встрече «Торонто» в гостях переиграл «Филадельфию» — 115:109 (27:30, 25:27, 29:21, 34:31).

    В составе победителей 32 очка набрал Фред Ванвлит. У проигравших 33 балла заработал Тайриз Макси, еще 19 — Тобиас Харрис.

    Также «Клипперс» одержали победу над «Майами» со счетом 110:109 (25:40, 31:18, 30:20, 26:31).

    Лучшую результативность в игре показал форвард «Хит» Эдрис Адебайо, набрав 30 очков.

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