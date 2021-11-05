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    «Лейкерс» проиграли «Оклахоме», «Юта» одолела «Атланту»

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    «Лейкерс» на своем паркете проиграли «Оклахоме» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:107 (25:21, 27:27, 28:24, 24:35).

    Джордан Кларксон
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    Джордан Кларксон

    Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 28 очков, Лугенц Дорт набрал 17 очков.

    Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Энтони Дэвис, набравший 29 очков, у Расселла Уэстбрука (27).

    «Лейкерс» прервал серию из трех побед подряд, а «Оклахома» прервала серию из двух поражений.

    Также «Юта» победила «Атланту» со счетом 116:98 (15:16, 24:24, 36:34, 41:24).

    У победителей 30 очков набрал Джордан Кларксон, а Руди Гобер сделал дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов. У проигравших 21 очко заработал Трэй Янг.

    «Юта» добыла седьмую викторию в восьми матчах нынешнего сезона.

    Другие результаты:

    «Майами» — «Бостон» — 78:95 (24:18, 9:33, 24:24, 21:20)
    «Детройт» — «Филадельфия» — 98:109 (32:31, 34:32, 16:23, 16:23)
    «Финикс» — «Хьюстон» — 123:111 (36:30, 20:31, 37:25, 30:25)

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