«Лейкерс» проиграли «Оклахоме», «Юта» одолела «Атланту»

на своем паркете проигралив матче регулярного чемпионата НБА — 104:107 (25:21, 27:27, 28:24, 24:35).

Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 28 очков, Лугенц Дорт набрал 17 очков.

Лучшей результативностью в составе хозяев отличился Энтони Дэвис, набравший 29 очков, у Расселла Уэстбрука (27).

«Лейкерс» прервал серию из трех побед подряд, а «Оклахома» прервала серию из двух поражений.

Также «Юта» победила «Атланту» со счетом 116:98 (15:16, 24:24, 36:34, 41:24).

У победителей 30 очков набрал Джордан Кларксон, а Руди Гобер сделал дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов. У проигравших 21 очко заработал Трэй Янг.

«Юта» добыла седьмую викторию в восьми матчах нынешнего сезона.

Другие результаты:

«Майами» — «Бостон» — 78:95 (24:18, 9:33, 24:24, 21:20)

«Детройт» — «Филадельфия» — 98:109 (32:31, 34:32, 16:23, 16:23)

«Финикс» — «Хьюстон» — 123:111 (36:30, 20:31, 37:25, 30:25)