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    «Майами» выиграл у «Бруклина», «Лейкерс» уступили «Оклахоме»

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    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НБА.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В одном из матчей «Бруклин» проиграл на своей площадке «Майами» — 93:106 (22:29, 29:20, 23:32, 19:25).

    В составе гостей одним из лучших был Джимми Батлер, в активе которого 17 очков, 14 подборов и 7 передач.

    У «Бруклина» дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов оформил Кевин Дюрант.

    Для «Бруклина» это поражение стало уже третьим в новом сезоне.

    «Оклахома-Сити» одержала домашнюю победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:115 (19:41, 37:31, 41:23, 26:20).

    «Лейкерс» впервые за 25 лет проиграли матч, упустив преимущество в 25 очков или более.

    У «Оклахомы» выделялся Шэй Гилджес-Александер, набравший 27 очков и сделавший 9 подборов.

    В составе «Лейкерс» самым активным был Рассел Уэстбрук, в активе которого трипл-дабл из 20 очков, 14 подборов и 13 передач. При этом он совершил 10 потерь. Энтони Дэвис набрал 30 очков.

    Результаты остальных матчей

    «Милуоки» — «Миннесота» — 108:113 (34:44, 24:22, 21:28, 29:19)

    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Кливленд» — 79:92 (14:23, 26:24, 24:25, 15:20)

    «Портленд» — «Мемфис» — 116:96 (24:27, 27:30, 36:20, 29:19)

    «Финикс» — «Сакраменто» — 107:110 (29:23, 32:30, 15:29, 31:28)

    «Бостон» — «Вашингтон» — 107:116 (19:24, 33:38, 34:25, 21:29)

    «Торонто» — «Индиана» — 118:100 (29:24, 28:24, 30:23, 31:29)

    «Нью-Орлеан» — «Атланта» — 99:102 (33:19, 26:34, 18:31, 22:18)

    «Орландо» — «Шарлотт» — 111:120 (31:31, 30:33, 32:27, 18:29)

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