«Бруклин» нанес «Вашингтону» первое поражение, «Бостон» в овертайме одолел «Шарлотт»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Кевин Дюрант Фото: nba.com

Встреча, которая прошла на арене «Барклайс-центр», завершилась со счетом 104:90.

Наибольший вклад в успех «Нетс» внес Кевин Дюрант, набравший 25 очков и совершивший 8 подборов и 4 передачи.

Самым результативным игроком «Уизардс» стал Брэдли Бил — 19 очков, 3 подбора и 4 передачи.

Для «Вашингтона» эта победа стала первой после двух побед. На счету «Бруклина» две победы и два поражения.

«Бруклин» — «Вашингтон»

«Бостон» на выезде в овертайме одолел «Шарлотт Хорнетс» — 140:129 ОТ (33:33, 35:33, 26:31, 28:25, 18:7).

У гостей Джейсон Тейтум записал себе в актив 41 очко, 7 подборов и 8 передач. Джейлен Браун добавил еще 30 баллов.

Самыми результативными у хозяев стали Майкл Бриджес и Ламело Болл, у которых по 25 баллов.

Теперь на счету «Бостона» две победы и два поражения, «Шарлотт» выиграл три из четырех своих матчей.

«Шарлотт» — «Бостон»

Другие результаты:

«Индиана» — «Милуоки» — 109:119 (30:34, 27:32, 29:35, 23:18)

«Атланта» — «Детройт» — 122:104 (28:18, 34:36, 33:25, 27:25)

«Майами» — «Орландо» — 107:90 (27:15, 30:29, 24:26, 26:20)

«Торонто» — «Чикаго» — 108:111 (24:24, 27:37, 29:31, 28:19)

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 98:107 (19:25, 24:29, 30:26, 25:27)

«Денвер» — «Кливленд» — 87:99 (24:29, 22:21, 24:25, 17:24)

«ЛА Клипперс» — «Портленд» — 116:86 (31:17, 25:25, 35:19, 25:25)