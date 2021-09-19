ЦСКА победил «Зенит» и выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ

Самым результативным игроком встречи стал форвард армейцев Уилл Клайберн, в активе которого 18 очков и 3 подбора.
У питерцев больше всех набрал Билли Бэрон (17 очков и 5 результативных передач).
Третье место заняли баскетболисты УНИКСа, который был сильнее «Локомотива-Кубани» — 84:70. Именно эти соперники и откроют новый сезон Единой лиги ВТБ 23 сентября.
Суперкубок Единой лиги ВТБ был разыгран впервые. Турнир проходил в Москве на «ВТБ Арене».
Индивидуальные призы также забрали армейцы: Милутинова выбрали в символическую пятерку турнира, Димитрису Итудису достался тренерский приз, а самым ценным игроком стал Клайберн.