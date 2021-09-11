ЦСКА расторг контракт с защитником

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником

Американец провел в составе московского клуба два неполных сезона.

На счету Джеймса 87 матчей за ЦСКА, в которых он набирал 18,8 очка и делал 4,7 передачи в среднем за встречу.

Джеймс покинул ЦСКА по ходу сезона 2020/21 из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Во второй части минувшего сезона он по соглашению с «армейцами» выступал за «Бруклин».

«У нас нет сомнений в уровне мастерства Майка. Мы благодарны ему за множество ярких моментов, зрелищный стиль игры, умение взять на себя ответственность в сложные минуты. Искренне желаю Майку удачи. Уверен, у него впереди еще немало личных и профессиональных побед», — заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.