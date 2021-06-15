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    «Атланта» взяла верх над «Филадельфией» , «Клипперс» обыграли «Юту»

    Баскетбол НБА Атланта Хоукс Филадельфия Сиксерс Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз
    «Атланта» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА обыграла «Филадельфию» со счетом 103:100 (20:28, 29:34, 31:20, 23:18).

    Пол Джордж
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    Пол Джордж

    В составе победителей лучшими в игре были Трей Янг (25 очков и 18 передач), Богдан Богданович (22 очка), Джон Коллинс (14 очков и 12 подборов) и Клинт Капела (12 очков и 13 подборов).

    У «Сиксерс» наиболее результативными в матче стали Тобиас Харрис (20 очков), Джоэл Эмбиид (17 очков и 21 подборов) и Сет Карри (17 очков). Также дабл-дабл оформил Бен Симмонс (11 очков и 12 подборов).

    Счет в серии стал 2:2. Следующий матч команды проведут 17 июня.

    «Клипперс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА обыграли «Юту» со счетом 118:104 (30:13, 38:31, 26:29, 24:31).

    В составе победителей лучшими на площадке были Пол Джордж (31 очко и 9 подборов), Кавай Леонард (31 очко) и Маркус Моррис (24 очка).

    У «Джаз» наиболее результативными в игре были Донован Митчелл (37 очков), Джо Инглс (19 очков) и Боян Богданович (18 очков).

    Счет в серии 2:2. Следующий матч пройдет 17 июня.

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