Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок АмерикиПир во время чумы. Кубок Америки в Бразилии стартует, несмотря на протесты
  • 23:21
    • Де Брейне не сыграет в матче против сборной России
  • 21:46
    • Крейчикова победила Саккари в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • 21:08
    • ЦСКА обыграл УНИКС и стал победителем Единой лиги ВТБ
  • 17:47
    • Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
  • 18:03
    • СМИ: ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым
    Все новости спорта

    Итудис: Сезон бросил нам много вызовов, но парни остались единым целым

    Баскетбол ЦСКА Лига ВТБ Евролига
    Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги сезона для своих подопечных.

    Димитрис Итудис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Димитрис Итудис

    Напомним, в финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА в трех матчах обыграл казанский УНИКС и в 11-й раз выиграл турнир.

    «Поздравляю команду, игроков, менеджмент, спонсоров, болельщиков. Горд за весь клуб, за то, что мы играли в этом историческом зале.

    Сезон бросил нам много вызовов, но парни в раздевалке сохранили концентрацию, остались единым целым. В очень сильной Лиге ВТБ мы финишировали четвертыми в "регулярке".

    Думаю, мы доказали, что за счет единения мы показали высокое качество», — приводит слова наставника официальный сайт клуба.

    В розыгрыше Евролиги армейцы заняли четвертое место, уступив в «финале четырех» турецкому «Анадолу Эфес» и итальянской «Олимпии».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч-открытие Евро-2020: сможет ли Италия обыграть крепкую Турцию?
  • Турция — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.56
    •
  • Остались ли у «Денвера» силы на важную победу?
  • «Денвер» — «Финикс». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Обыграет ли «Атланта» баскетболистов «Филадельфии» в третьем матче?
  • «Атланта» — «Филадельфия». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.62
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Гана — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  4.00
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Йемен — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •