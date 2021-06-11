Итудис: Сезон бросил нам много вызовов, но парни остались единым целым

Главный тренер баскетбольного ЦСКАподвел итоги сезона для своих подопечных.

Напомним, в финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА в трех матчах обыграл казанский УНИКС и в 11-й раз выиграл турнир.

«Поздравляю команду, игроков, менеджмент, спонсоров, болельщиков. Горд за весь клуб, за то, что мы играли в этом историческом зале.

Сезон бросил нам много вызовов, но парни в раздевалке сохранили концентрацию, остались единым целым. В очень сильной Лиге ВТБ мы финишировали четвертыми в "регулярке".

Думаю, мы доказали, что за счет единения мы показали высокое качество», — приводит слова наставника официальный сайт клуба.

В розыгрыше Евролиги армейцы заняли четвертое место, уступив в «финале четырех» турецкому «Анадолу Эфес» и итальянской «Олимпии».