«Филадельфия» сравняла счет в серии с «Атлантой», «Клипперс» уступили «Юте»

За океаном состоялись очередные матчи плей-офф в НБА.

«Филадельфия» одержала домашнюю победу над «Атлантой» во втором матче второго раунда плей-офф — 118:102 (33:20, 24:35, 34:29, 27:18).

Лучшим в этой игре был камерунский центровой хозяев Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 13 подборов. Еще 22 очка «Филадельфии» принес Тобайас Харрис.

В составе «Атланты» выделялся Трэй Янг, в активе которого 21 очко и 11 передач.

«Филадельфия» сравняла счет в серии — 1-1.

SHAKE MILTON CHANGES GAME 2 🔌

After not playing for the first 33 minutes.. @SniperShake came off the bench and dropped 14 points in 14 minutes to spark the Philly crowd and a late @sixers run! #ThatsGame

Game 3 — Fri, 7:30pm/et, ESPN pic.twitter.com/bbt29F8oIp